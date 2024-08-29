В Чехове прошла педагогическая конференция

Начальник управления образования администрации г. о. Чехов Ирина Заболотнева подвела итоги на конференции: «По традиции, сложившейся уже многие годы, именно августе, в преддверии начала учебного года мы должны поговорить о наших достижениях. Но, сегодня мне бы хотелось поговорить о достижениях не просто как о заслугах наших, а как о новых вызовах, которые заставляют нас с вами работать в новых векторах».



По итогам прошлого учебного года десять школ муниципалитета находятся в «зеленой зоне» и входят в топ-500 Лучших школ Московской области.



Успех преподавателей отметил и глава округа Михаил Собакин: «Мы прогрессивно растем. И яркое подтверждение, что у нас практически в 2 раза увеличилось количество медалистов. У нас 3 школы вошло в топ-100 и это большое достижение. У нас нет ни одной школы, которая попала бы в красную зону. Это тоже большое достижение. Это, уважаемые педагоги, ваше достижение».



Михаил Собакин вручил заслуженные награды 28 преподавателям муниципалитета. Всего на мероприятии присутствовало 280 педагогов округа.



С приветственным словом выступила также председатель Совета депутатов г. о. Чехов Галина Козина: «Позвольте мне от имени депутатов Совета депутатов городского округа Чехов поздравить вас с началом нового учебного года и поблагодарить вас за результаты прошлого учебного года. Это большой подарок в честь Дня Рождения нашего городского округа, в честь его 70-летия. Спасибо вам за ваш труд».

В рамках конференции не только подвели итоги прошлого учебного года, но и определили новые стратегические задачи и перспективы развития системы образования в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что учителя и медики стали первыми получателями социальной ипотеки в 2024 году. В конце мая сертификаты получили врачи, а теперь и педагоги.

«Сегодня мы вручили сертификаты 30 учителям, а всего в этом году — 73. С 2016-го, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильем обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более 3000 человек», — заявил Воробьев.





