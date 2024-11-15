сегодня в 16:55

В Чехове продолжается прием на военную службу по контракту

В округе Чехов продолжается прием на военную службу по контракту. Контракт заключается напрямую c Минобороны РФ, единовременная выплата составляет 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Требования:

контракт заключается c Минобороны не менее, чем на один год;

возраст от 18 до 60 лет;

с собой необходимо взять паспорт и военный билет (если утерян в/б или не получен, оказывается помощь в восстановлении или выдачи нового), копии ИНН, СНИЛС (помощь в восстановлении при их утрате);

опыт службы НЕ обязателен;

можно без гражданства РФ;

можно с погашенными и НЕ погашенными судимостями, на условном сроке и исполнении наказания по инспекции .

Преимущества:

компенсация расходов на транспорт, в пределах 50% их стоимости, при условии заключения контракта и зачисления в именные списки части;

предоставление проживания;

с момента приезда в Москву до подписания контракта и отправки в воинскую часть для прохождения службы, не более трех дней;

обеспечение формой, снаряжением, питанием, проживанием;

в учебных частях проводится подготовка бойцов, а также обучение специалистов военно-учетных специальностей;

бесплатное медицинское обеспечение на весь период службы и полный пакет государственных льгот;

включение в накопительно-ипотечную систему;

кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам;

приостановление по судебным делам;

лицам без гражданства оказание помощи при оформлении.

По всем вопросам можно обращаться по следующим контактным телефонам:

8 (496) 726-93-15

8 (496) 726-92-72

г. Чехов, ул. Московская, 14

официальный сайт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.