В Чехове продолжается прием на военную службу по контракту

Общество

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В округе Чехов продолжается прием на военную службу по контракту. Контракт заключается напрямую c Минобороны РФ, единовременная выплата составляет 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Требования:

  • контракт заключается c Минобороны не менее, чем на один год;
  • возраст от 18 до 60 лет;
  • с собой необходимо взять паспорт и военный билет (если утерян в/б или не получен, оказывается помощь в восстановлении или выдачи нового), копии ИНН, СНИЛС (помощь в восстановлении при их утрате);
  • опыт службы НЕ обязателен;
  • можно без гражданства РФ;
  • можно с погашенными и НЕ погашенными судимостями, на условном сроке и исполнении наказания по инспекции.

Преимущества:

  • компенсация расходов на транспорт, в пределах 50% их стоимости, при условии заключения контракта и зачисления в именные списки части;
  • предоставление проживания;
  • с момента приезда в Москву до подписания контракта и отправки в воинскую часть для прохождения службы, не более трех дней;
  • обеспечение формой, снаряжением, питанием, проживанием;
  • в учебных частях проводится подготовка бойцов, а также обучение специалистов военно-учетных специальностей;
  • бесплатное медицинское обеспечение на весь период службы и полный пакет государственных льгот;
  • включение в накопительно-ипотечную систему;
  • кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам;
  • приостановление по судебным делам;
  • лицам без гражданства оказание помощи при оформлении.

По всем вопросам можно обращаться по следующим контактным телефонам:

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.