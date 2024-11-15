В Чехове продолжается прием на военную службу по контракту
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В округе Чехов продолжается прием на военную службу по контракту. Контракт заключается напрямую c Минобороны РФ, единовременная выплата составляет 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Требования:
- контракт заключается c Минобороны не менее, чем на один год;
- возраст от 18 до 60 лет;
- с собой необходимо взять паспорт и военный билет (если утерян в/б или не получен, оказывается помощь в восстановлении или выдачи нового), копии ИНН, СНИЛС (помощь в восстановлении при их утрате);
- опыт службы НЕ обязателен;
- можно без гражданства РФ;
- можно с погашенными и НЕ погашенными судимостями, на условном сроке и исполнении наказания по инспекции.
Преимущества:
- компенсация расходов на транспорт, в пределах 50% их стоимости, при условии заключения контракта и зачисления в именные списки части;
- предоставление проживания;
- с момента приезда в Москву до подписания контракта и отправки в воинскую часть для прохождения службы, не более трех дней;
- обеспечение формой, снаряжением, питанием, проживанием;
- в учебных частях проводится подготовка бойцов, а также обучение специалистов военно-учетных специальностей;
- бесплатное медицинское обеспечение на весь период службы и полный пакет государственных льгот;
- включение в накопительно-ипотечную систему;
- кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам;
- приостановление по судебным делам;
- лицам без гражданства оказание помощи при оформлении.
По всем вопросам можно обращаться по следующим контактным телефонам:
- 8 (496) 726-93-15
- 8 (496) 726-92-72
- г. Чехов, ул. Московская, 14
- официальный сайт.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.
«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.