сегодня в 12:56

В Чехове приступили к отсыпке дорог асфальтовой крошкой

На локальную отсыпку дорог асфальтовой крошкой в сентябре муниципальному округу Чехов выделено 10,5 тысяч тонн необходимого материала. Все адреса сформированы по обращениям жителей, предоставленным в ходе «Выездных администраций», личных встреч и на портале «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В списке 88 адресов, на данный момент по 40 адресам работы уже проведены. Полностью отсыпка будет закончена к концу октября. Около полутора тысяч тонн крошки оставят на зимний и весенний период, чтобы иметь возможность оперативно восстанавливать поврежденные участки дорожного полотна.

С полным списком дорог можно ознакомиться на официальном сайте администрации м. о. Чехов по ссылке: https://agoch.ru/docs/doc/planirovanie-tekuschego-remonta-avtomobilnyh-dorog-m-o-chehov-kroshka-493260?utm_referrer=https%3A%2F%2Fomsu.aismo.ru%2F.

Также этом году в округе были отремонтированы 22 муниципальные и 11 региональных дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.