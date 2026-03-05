В Чехове подвели итоги работы Общественной палаты за год

Заседание Общественной палаты прошло 4 марта в Чехове, где подвели итоги работы за год. Встречу провел глава округа Михаил Собакин совместно с членами палаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый состав Общественной палаты сформировали в январе 2025 года сроком на три года. В него вошли 45 человек.

Председатель палаты Денис Малахов сообщил, что общественники занимаются вопросами ЖКХ, благоустройства, организации парковок, поддержки предпринимательства и другими социально значимыми направлениями. За год прошло три заседания палаты, пять заседаний совета, а также 35 встреч комиссий и рабочих групп. Рекомендации направляют в администрацию и в Общественную палату Московской области для дальнейшей проработки.

Ежегодно в палату поступает более 150 обращений от жителей Чехова. Общественники провели 12 видов мероприятий общественного контроля, включая мониторинги и обсуждения. По итогам подготовили свыше 45 актов, заключений и протоколов, которые передали в администрацию округа. В большинстве случаев обращения были отработаны.

«Поблагодарил членов Общественной палаты за неравнодушие, за внимание к округу, в котором многие общественники родились и прожили всю жизнь, и вручил почетные грамоты и благодарственные письма за активную работу. Также в преддверии 8 Марта поздравили женщин Общественной палаты с наступающим праздником», — прокомментировал глава округа Михаил Собаakin.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.