В Чехове отметили День российского кадета и наградили отличившихся учеников

В муниципальном округе Чехов 17 февраля прошел торжественный сбор, посвященный Дню российского кадета, на котором глава округа Михаил Собакин поздравил учащихся и вручил благодарственные письма отличившимся кадетам и их наставникам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Дружба» в Чехове 17 февраля состоялся торжественный сбор, посвященный Дню российского кадета. В мероприятии приняли участие сотни юных кадетов, их педагоги и наставники. В фойе были организованы интерактивные площадки, где кураторы кадетских классов из ОМВД, МЧС, Росгвардии, Пограничной службы и службы 112 провели тематические занятия. Волонтерский клуб «Горячие сердца» представил выставку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Глава округа Михаил Собакин поздравил кадетов и отметил важность возрождения кадетского движения. Он вручил благодарственные письма отличившимся учащимся, а их наставникам — сертификаты на посещение музейного комплекса «Дорога памяти». Собакин выразил благодарность директорам школ и педагогам за поддержку и передачу опыта молодому поколению.

В Чехове кадетское движение развивается с октября 2023 года. Сейчас в округе работают 11 кадетских классов в шести образовательных организациях. Кадеты участвуют в муниципальных и областных мероприятиях, получают практические навыки командной работы, оказания первой помощи и поведения в экстремальных ситуациях. Девиз кадетов «Жизнь — России, честь — никому» остается актуальным и сегодня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.