В Чехове обсудили введение туристического налога с 2026 года

Круглый стол по вопросам начисления и уплаты туристического налога прошел 11 марта в муниципальном округе Чехов. Участники обсудили порядок применения ставки с 1 января 2026 года и льготные категории плательщиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие заместитель главы муниципального округа Чехов Светлана Чупрунова, представители налоговой службы, сотрудники администрации, а также руководители гостиниц и хостелов.

С 1 января 2026 года на территории округа начнет действовать решение совета депутатов о введении туристического налога. В 2026 году ставка составит 2%, затем она будет ежегодно увеличиваться на 1% и к 2029 году достигнет 5%. Сейчас в Чехове зарегистрировано 12 средств размещения, включенных в квалифицированный реестр.

Начальник отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России №11 по Московской области Марина Спиридонова разъяснила порядок начисления и уплаты налога и обратила внимание на корректное оформление отчетности.

Участники также обсудили льготные категории, освобожденные от уплаты. Всего предусмотрено девять таких категорий: восемь закреплены Налоговым кодексом, еще одну установили депутаты округа. Льгота распространяется на воспитанников спортивных школ и училищ младше 14 лет, которые приезжают на учебно-тренировочные сборы и соревнования в Чехов. Эта мера позволит снизить расходы на размещение детских команд и поддержать развитие спортивных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.