В Чехове обсудили профилактику пожаров среди семей и детей

В администрации городского округа Чехов обсудили меры по защите детей и семей от пожаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

В рамках программы «Безопасность Подмосковья» в Чехове за 2022–2023 годы установлено 65 автономных дымовых пожарных извещателей, в 2024 году планируется установить еще 1000 датчиков.

В 2024 году в Московской области произошли пожары, унесшие жизни 14 несовершеннолетних. Основными причинами трагедий стали нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем.

Администрация Чеховского округа принимает комплексные меры по снижению риска гибели и травматизма детей, включая установку пожарных извещателей, опашку населенных пунктов, обустройство проездов для пожарных, устранение нарушений пожарной безопасности в школах, размещение агитации, профилактические обходы, обучение ответственных лиц и экскурсии в пожарные части.

Эти меры направлены на повышение уровня пожарной безопасности и снижение риска возникновения возгораний, которые могут привести к трагическим последствиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.