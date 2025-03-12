В Чехове депутаты Терентьев и Карзубова отчитались о своей работе в 2024 году

Депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев совместно с депутатом Московской областной Думы, членом фракции «Единая Россия» Татьяной Карзубовой отчитались о своей депутатской деятельности в 2024 году перед жителями муниципального округа Чехов. Встреча прошла во Дворце Спорта «Олимпийский». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутаты рассказали о ключевых достижениях в Подмосковье, которые стали возможными благодаря эффективной законотворческой деятельности федерального и регионального уровней, а также реализации народной программы партии «Единая Россия».

«Одна из приоритетных тем сегодня — специальная военная операция. Ведется колоссальная работа, направленная на поддержку наших ребят и их семей. Поддержка участников СВО — важное направление в работе депутатского корпуса, регионального и федерального правительства. В Московской области ни на минуту не останавливается поддержка ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. В минувшем году был принят ряд важных федеральных законов, в том числе связанных с социальной защитой бойцов. Так, предлагается закрепить беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий. Принято решение обеспечить участников СВО с тяжелой инвалидностью после ранения автомобилями с ручным управлением. Также предусмотрено освобождение на один год и более от кредитных обязательств на сумму до десяти миллионов рублей», — рассказал Михаил Терентьев.

Татьяна Карзубова рассказала жителям о своей непосредственной работе в муниципальном округе Чехов. В рамках исполнения наказов избирателей, вошедших в народную программу, депутат выделила средства в размере 1 миллиона рублей на приобретение учебного оборудования для Чеховского техникума и 1 миллиона рублей на приобретение эндопротезов тазобедренного сустава и силового оборудования для их установки в Чеховскую областную больницу.

Депутаты отметили результаты работы в сферах здравоохранения и образования. Так, в Чехове активно идет строительство детской поликлиники на улице Мира. В ней разместится педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, функциональной диагностики и реабилитации. Помимо этого, предусмотрены залы для лечебной физкультуры, стоматологическое отделение, приемные физиотерапевтов и психологов. Плановая дата ввода детской поликлиники в эксплуатацию — 31 декабря 2025 года.

Карзубова добавила, что в 2025 году планируется открытие дополнительного корпуса школы № 3 на 200 мест. Трехэтажное здание общей площадью более 4,6 тысяч квадратных метров будет состоять из входных групп, гардеробных, учебных кабинетов, помещений для групп продленного дня, медицинского блока, двух спортзалов, пищеблока с обеденным залом, актового зала, библиотечно-информационного центра, офисной зоны для педагогов, административных и технических помещений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.