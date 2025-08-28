сегодня в 18:54

В Чехове 31 августа пройдет акция по приему перерабатываемых отходов

Волонтеры из «ЭкоЛогичного Чехова» 31 августа проведут акцию по приему вторсырья (РСО). В этот раз на пункте действуют изменения в приеме некоторых видов перерабатываемых отходов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Изменения коснулись приема полистирола ПС/PS (6) и полиэтиленовой плёнки РE/ПЭ (2/4) — они теперь принимаются в пункте без наклеек. Цветной ПЭТ-коррекс (частая упаковка пирожных и тортов) и картриджи от принтеров более не принимаются.

Жители муниципального округа Чехов могут сдать на переработку почти 50 видов перерабатываемых отходов: макулатуру, металл, пластиковые трубочки, блистеры, одноразовые бритвенные станки, фильтры для воды и другие вещи.

Перед сдачей необходимо подготовить отходы — они должны быть чистыми, сухими, без следов органики и жира.

Прием вторсырья состоится 31 августа с 9:00 до 9:50 по адресу: г. Чехов, ул. 8 марта, 1а.

Обновленная инструкция с полным перечнем принимаемых отходов и правилами сдачи доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.