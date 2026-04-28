В Бронницах провели урок мужества с участием Героев России

Урок мужества «Диалог с Героем» прошел в школе № 2 города Бронницы. Школьники встретились с Героями России и ветераном СВО, задали им вопросы и обсудили примеры служения Отечеству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие заместитель главы округа Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, начальник управления по образованию администрации округа Алла Владимирова, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ольга Биткова, ветеран СВО Николай Рудак, председатель благотворительного фонда «Милосердие» Нина Корнеева и помощник председателя бронницкого городского отделения ВООВ «Боевое братство» Татьяна Антонова.

Перед учениками выступили Герои России Вячеслав Сивко — гвардии полковник запаса Минобороны, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России, Вячеслав Бочаров — офицер управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ России, и Александр Комаров — летчик-испытатель ОКБ имени С. В. Ильюшина. Они поделились личным опытом службы, рассказали о боевых товарищах и выдающихся соотечественниках.

Организаторы отметили, что такие встречи способствуют патриотическому воспитанию молодежи, укреплению связи поколений и развитию традиций наставничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.