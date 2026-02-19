В Бронницах Подмосковья коммунальщики с 6 утра убирают снег

Коммунальные службы Бронниц 19 февраля с раннего утра вышли на уборку снега в городе. К расчистке улиц, парков и общественных пространств привлекли более 100 дворников и около 20 единиц техники.

С 6:00 сотрудники МБУ «Благоустройство» приступили к работе. В первую очередь на общественные территории вышла техника: три трактора, фронтальный погрузчик, два мини-погрузчика и два самосвала. С 7:00 к расчистке присоединились рабочие с лопатами.

Сотрудник МБУ «Благоустройство» Сергей Земзюлин объяснил, почему уборка продолжается во время снегопада.

«Когда сразу убираешь снег – слой потом становится меньше и его уже легче убирать людям», — пояснил он.

На площади Тимофеева и в парке Пушкина задействованы мини-погрузчики и коммунальщики. Техника очищает дорожки, а рабочие убирают снег в труднодоступных местах — возле лавочек, между малыми архитектурными формами и на тропинках.

Параллельно техника ООО «ДорСервис» расчищает городские дороги. По Советской улице работают комбинированные дорожные машины, которые после уборки обрабатывают покрытие песко-соляной смесью. Бригады также приводят в порядок остановки общественного транспорта.

Дорожные службы ООО «Развитие» очищают парк «Бронницкий Луг», а также улицы и переулки по всему городу. Всего в борьбе со снегом задействованы более 100 дворников и около 20 единиц техники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.