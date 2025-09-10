В Бронницах открыт набор на участие в шоу «Выше Головы 2025»

Выше Головы — это лучший способ заявить о себе, продемонстрировать свои таланты и рассказать о своих социальных проектах, а также найти единомышленников и наставников, которые всегда тебя поддержат и помогут раскрыть твой потенциал.

К участию приглашается молодежь от 16 до 25 лет. Вас ждут призы от партнеров и спонсоров; различные мастер-классы от организаторов шоу; творческие фотосессии и создание креативных роликов. Вы будете репетировать в дружной компании, раскроете и покажете себя и, конечно, поучаствуете в самом масштабном шоу города.

Заявку подать можно через Google-форму до 30 сентября (включительно). По всем вопросам — можно писать в Telegram: @Dedtel (Арина) или позвонитеьпо телефону: +7(977)849-64-20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.