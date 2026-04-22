В Бронницах 25–26 апреля пройдут субботник и акции памяти

Тематические мероприятия состоятся 25 и 26 апреля в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Жителей приглашают на экологический субботник, концерт, мастер-классы и памятную программу ко Дню памяти жертв радиационных аварий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 25 апреля, в парке пройдет весенний экологический субботник «Чистая весна». Мероприятия запланированы с 10:00 до 13:00. Программа начнется с «Чистого забега» — разминки и оздоровительного забега по территории парка, после чего участники приступят к уборке.

На сцене состоится концерт «Мелодии весеннего настроения» с участием профессиональных артистов и городских коллективов. В домике парка проведут мастер-класс по изготовлению открытки из переработанной бумаги и интерактивную игру «Чистая планета», где детям расскажут о раздельном сборе мусора. Акцию завершит «Зеленая суббота»: гости смогут посадить семена многолетников или микрозелени в торфяные горшочки и забрать растения домой.

В воскресенье, 26 апреля, с 13:00 до 14:30 в парке организуют памятное мероприятие к Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В куполе откроется фотовыставка «Герои Чернобыля», посвященная ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В домике парка пройдет показ документального ролика и лекторий о вкладе России в развитие мирного атома. Также для гостей подготовят мастер-класс по изготовлению черно-зеленых лент памяти — символа скорби и напоминания о радиоактивной опасности. Вход на все мероприятия свободный, 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.