В Бразилии младенец родился с контрацептивом матери в руке

В Бразилии произошел необычный случай: новорожденный мальчик появился на свет, держа в руке внутриматочную спираль, которая должна была предотвратить его зачатие, пишет «Царьград» со ссылкой на The Daily Mirror.

По данным СМИ, женщина два года использовала этот метод контрацепции, но все же забеременела. Медики приняли решение не извлекать спираль во время беременности из-за возможных рисков для плода.

Хотя беременность протекала с некоторыми осложнениями, в итоге малыш родился полностью здоровым. Удивительным оказался тот факт, что контрацептив, который не выполнил свою функцию, оказался зажат в руке новорожденного.

«Держу в руках свой трофей, внутриматочную спираль, которая не смогла со мной справиться!» — так подписала фото доктор, помогавшая появиться малышу на свет.

Новорожденный мальчик оказался среди редкого одного процента случаев, когда внутриматочная спираль не смогла предотвратить беременность, несмотря на то, что этот метод контрацепции обычно эффективен в 99% случаев.

