В Большой Волге прошла выездная администрация Дубны

На выездной администрации начальники отделов и управлений провели прием жителей Большой Волги. О ходе работ на проектах, которые сейчас реализуются в этом микрорайоне и планах, рассказал глава Дубны.

«Проговорили с жителями вопросы модернизации систем теплоснабжения, работы управляющих компаний, безопасности и другие», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

На встречу были приглашены также представители подрядных организаций, чтобы ответить на вопросы горожан. Дубненцы обеспокоены задержкой работ на проекте по замене теплосетей.

«Еще 4-5 дней и мы приступаем к благоустройству. Планируем к концу апреля произвести все работы», — отметил представитель подрядной организации Константин Самойлов.

По скверу имени Журавлёва ситуация такая же. Горожане спрашивают — когда будет закончена его реконструкция. Подрядчик планирует завершить все работы к концу апреля.

«Сейчас будем производить бетонные работы на фонтане, а также работы по устранению недостатков», — пояснил представитель подрядной организации Дмитрий Доминов.

Обсудили с жителями и подготовку города к празднованию 80-летия Победы. Обновление ждет мемориал «Братские могилы» — здесь отремонтируют плитку, барельеф, звезду и надписи, а также приведут в порядок установленные на входе противотанковые пушки. Для жителей подготовлена большая культурная программа, в частности, в парке семейного отдыха покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина, а на стадионе второй школы, где во время войны размещался госпиталь, 100 музыкантов исполнят легендарную «Ленинградскую симфонию».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.