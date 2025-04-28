В Богородском округе ветеранам ВОВ устанавливают памятные таблички

В Богородском округе состоялась установка именных информационных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны. Инициатива реализуется в преддверии 80-й годовщины Великой Победы и в рамках Года защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Памятные таблички монтировали сотрудники управляющих компаний при координации администрации округа.

В Богородском округе на данный момент проживают четыре участника Великой Отечественной войны. Именные таблички установили на стенах многоквартирных домов, где проживают Алексей Митрофанович Панкратов (г. Электроугли, ул. Пионерская), Иван Васильевич Щепа (г. Старая Купавна, Микрорайон), Людмила Ильинична Немцова (г. Ногинск. ул. Радченко), Клавдия Васильевна Артамошкина (г. Ногинск, ул. Самодеятельная).

Таблички, установленные сегодня, и годы спустя годы будут напоминать о подвиге воинов. Каждый житель округа сможет узнать о вкладе своих соседей в защиту Родины.

Алексей Митрофанович Панкратов в 16 лет вступил в партизанский отряд. Принимал активное участие во взрыве железнодорожного моста, длина которого 300 м. Этот мост охраняли 400 немцев. Участвовал в боевых действиях Брянской губернии. Получил орден Великой Отечественной войны и 16 медалей.

Гвардии старший сержант Иван Щепа воевал на Калининском, Центральном и Третьем Белорусском фронтах. Во Время Смоленской операции был ранен и эвакуирован в тыл. Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». и еще множеством других наград.

Людмила Ильинична ушла на фронт будучи еще молодой девушкой — в возрасте 18 лет. В военкомате она получила направление в 21-й отдельный запасной полк связи в Ульяновске. Прошла курсы подготовки радистов и была направлена в роту связи штурмовой авиационной дивизии. Прошла всю войну, была на многих её фронтах: защищала Сталинград, Керчь, Севастополь, освобождала Тамань, Кавказ, Северодвинск, Ригу. Отважная радистка награждена медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «3а победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени.

Клавдия Васильевна Артамошкина в 18 лет ушла на фронт добровольцем, начала свою службу в декабре 1942 года, пройдя военную подготовку.

После освобождения Смоленска в 1943 году она была призвана на фронт и вернулась домой только в 1945-м. Награждена орденом Отечественной войны II степени.

После войны более 40 лет проработала контролером Центральной измерительной лаборатории НЗТА.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.