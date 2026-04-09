В Богородском округе снижается уровень воды в реках

Уровень воды в реках Богородского округа постепенно снижается, однако локальные подтопления сохраняются. Спасательные службы контролируют обстановку и готовы при необходимости провести эвакуацию жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным на 7 апреля, уровень воды в реке Клязьма составляет 58 см, что на 18 см выше меженного уровня. Это говорит о постепенном спаде половодья. В реке Шерна превышение отметки «ноль» гидропоста достигает 47 см, при этом фиксируется стабильное понижение. В реке Загребка уровень воды превышает «ноль» гидропоста на 28 см, динамика также положительная.

В СНТ «Сирень» специалисты отрегулировали подпорный уровень Клязьмы на гидротехническом сооружении «Успенская плотина». После принятых мер вода снизилась до отметки ликвидации подтопления. Спасатели аварийно-спасательного формирования МБУ «Центр гражданской обороны и антикризисного управления Богородского городского округа» выезжали в ТСН «Лесные Дали» в деревне Калитино для оценки ситуации и помощи жителям.

Профильный заместитель главы округа Евгений Плиско на оперативном совещании сообщил, что при необходимости будет организована эвакуация в пункты временного размещения. Для этого подготовлены плавсредства и техника.

Ранее в округе провели профилактическую очистку русел рек, в том числе Загребки, от мусора и поваленных деревьев. В начале мая запланировано комиссионное обследование с участием областных министерств для решения вопроса о включении работ по очистке в государственную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.