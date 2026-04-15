В Богородском округе проверили безопасность детских лагерей

Проверки антитеррористической защищенности детских лагерей прошли 15 апреля в Богородском округе Подмосковья. Специалисты осмотрели стационарные и палаточные объекты отдыха, оценили их техническое оснащение и документацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комиссия посетила детские оздоровительные лагеря «Мир в Дружбе», «Мир на озере», «Мир в лесу», а также палаточный военно-спортивный лагерь «Василевский». В ходе выездных обследований проверили соответствие паспортов безопасности, состояние инженерно-технических средств охраны, исправность систем видеонаблюдения и тревожной кнопки, наличие информационных стендов по безопасности.

В лагерях «Мир в лесу» и «Мир на озере» срок действия паспортов безопасности истек. В связи с этим организовано уточнение данных по объектам для последующего утверждения и подписания новых документов.

«Такие обследования позволяют своевременно выявлять и устранять возможные уязвимости, а также помогают выстроить надежную систему защиты и обеспечить спокойное и безопасное лето для детей», — пояснил заместитель начальника управления региональной безопасности администрации Богородского округа Михаил Пичугин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.