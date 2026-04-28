В Богородском округе провели бал к 65-летию полета человека в космос

Окружной открытый бал «Времен связующая нить», посвященный 65-летию первого полета человека в космос, прошел в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором мероприятия выступила команда Дома культуры «Ямкино». В зале собрались представители хореографических коллективов из Ивантеевки, Королева, Звездного, Электростали, Щелковского, Лосино-Петровского и Богородского округа. Среди почетных гостей были военнослужащие 821-го Главного центра разведки космической обстановки, расположенного в округе и входящего в систему контроля космического пространства России.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов и заместитель начальника Центра контроля космического пространства Александр Сороколетов.

Бал открыл вокально-танцевальный номер «Трава у дома» в исполнении коллектива-спутника образцового коллектива «Музыкальный театр „Золотая маска“ „Зазеркалье“ под руководством Е. Кириной-Батановой. В основной части звучали композиции, посвященные космосу, под которые танцевали пары разных возрастов. В завершение участницы хореографического коллектива „Парус“ под руководством Н. Любашиной представили тематическую постановку.

Традиционно танцмейстером бала выступила хореограф Дома космонавтов Звездного Анна Васькова.

Организаторы подчеркнули, что мероприятие напоминает о вкладе страны в освоение космоса — запуске первого спутника и полете Юрия Гагарина, а также о достижениях земляка Максима Сураева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.