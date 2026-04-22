В Богородском округе благоустраивают парк Волхонка в Ногинске

Масштабное благоустройство парка «Волхонка» продолжается в Ногинске в 2026 году. На территории создают спортивные и прогулочные зоны, пирсы и площадку для моржевания, работы планируют завершить к ноябрю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк «Волхонка» — уникальный природный комплекс с дендрарием, расположенный в городской черте Ногинска и имеющий статус памятника истории и природы регионального значения. В 2025 году он стал победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства. Сейчас работы ведутся на участке площадью более 40 га.

В парке обустраивают тропиночную сеть с освещением и видеонаблюдением. В качестве покрытия используют гранитный отсев, чтобы сохранить экологическую концепцию территории. В дендрарии прокладывают дорожки и устанавливают освещение, а также расширяют пространство для создания новых зон с редкими видами растений.

С учетом пожеланий жителей формируют спортивный кластер с многофункциональными площадками. Появятся кинологический маршрут и площадка для владельцев собак, пляж и пирсы, специальная зона для закаливания и моржевания. Для детей построят учебный центр, оборудуют комнаты матери и ребенка, игровые площадки для разных возрастов и туалет.

На данный момент отсыпано около 4 тыс. кв. м пескогрунта и песка, подрядчик приступает к монтажу деревянных бортов с отсыпкой гравия. Проложены силовые кабели, линии освещения готовы примерно на 60%. Также ведется очистка озера земснарядом и монтаж здания кафе. Ежедневно на объекте работают около 30 человек и задействовано 17 единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.