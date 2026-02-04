В библиотеку Клина поступили новые книги и аудиокниги для слепых и слабовидящих

Более 150 книг и аудиокниг для слепых и слабовидящих поступили в городскую библиотеку Клина в январе. Книги предоставлены Российской Государственной Библиотекой для слепых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клинская городская библиотека получила более 150 новых книг и аудиокниг для слепых и слабовидящих. Издания поступают из фонда Российской Государственной Библиотеки для слепых во временное пользование. В библиотеке также имеется собственный фонд, включающий более 70 книг, напечатанных шрифтом Брайля.

История фонда литературы для людей с нарушением зрения началась в 2014 году с нескольких экземпляров. Сейчас пользователям доступны не только книги по Брайлю, но и аудиокниги на дисках, кассетах и флеш-картах, а также книги с крупным плоскопечатным шрифтом, удобные для пожилых людей.

Ведущий библиотекарь Светлана Каргашина отметила, что новые поступления происходят каждые 3–4 месяца. Библиотека принимает заказы на книги по Брайлю и учитывает пожелания незрячих читателей.

Учреждение сотрудничает с клинским обществом слепых и регулярно проводит мероприятия, адаптированные для людей с нарушением зрения: лекции, литературные и музыкальные вечера, образовательные трансляции с тифлокомментариями. Все книги и аудиоматериалы можно взять на дом. Информацию о графике работы и мероприятиях предоставляют по телефону +7 (925) 268-90-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.