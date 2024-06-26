В библиотеке Зарайска прошла экологическая викторина для школьников

В рамках проекта «Чистая страна» на базе Зарайской детской библиотеки состоялась экологическая викторина для учащихся лицея № 5. Об этом сообщает администрация округа.

Цель проекта — привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и несанкционированного выброса мусора, а также развить навыки ответственного отношения к природе и повысить уровень экологической грамотности.

В ходе викторины ребята активно участвовали в обсуждении важных экологических тем, таких как сортировка мусора, экологичное чтение, сокращение пищевых отходов, участие в субботниках, экономия природных ресурсов и другие. Они с удовольствием отвечали на вопросы и даже научились правильно сортировать мусор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.