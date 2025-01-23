В Балашихинской больнице проводили на заслуженный отдых заведующую офтальмологическим отделением

Главный врач медучреждения Наталья Алимова поблагодарила за многолетнюю работу в должности заведующей офтальмологическим отделением филиала № 2 Валентину Ковалеву — заслуженного врача РФ, заслуженного работника здравоохранения МО, почетного гражданина городского округа Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Спасибо за вашу любовь к профессии, за самоотдачу, за ежедневный труд. За то, что однажды решили стать врачом и возвращать людям зрение. Вы обладаете огромным опытом и знаниями, которыми всегда щедро делились с молодыми специалистами. Врачи отделения будут поддерживать заданный вами уровень и дальше развивать офтальмологическую помощь пациентам», — сказала Наталья Алимова.

Валентина Ковалева окончила Ивановский мединститут, ординатуру в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца. В офтальмологическое отделение Балашихинской больницы пришла в 1972 году. С 1982 года она была бессменной заведующей отделением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.