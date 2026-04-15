В Балашихе завершился проект «ТехноВектор» для школьников

Финал профориентационного проекта «ТехноВектор» прошел 15 апреля в Балашихе. В программе участвовали старшеклассники из пяти школ округа, а победителем стала команда школы № 26, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект организовали управление по образованию Балашихи и авиационная корпорация «Рубин». Финальный турнир состоял из двух этапов и был посвящен авиационной тематике и деятельности предприятия. Участники в формате викторины отвечали на вопросы разного уровня сложности.

«Проект «ТехноВектор» — это новый формат для нас, когда мы в игровой форме проводим профориентацию среди школьников Балашихи. Ребята уже прошли несколько этапов: это и открытые уроки, и расширенные экскурсии на производство с тестированием, и сегодня — финал. Самая важная цель этого мероприятия — отобрать тех ребят, кто захочет связать свою профессиональную деятельность с «Рубином», — сказал заместитель генерального директора по управлению персоналом авиационной корпорации «Рубин» Олег Иванов.

Программа помогает старшеклассникам сделать первый шаг в мир инженерных профессий. Участникам рассказывают о перспективных направлениях в авиастроении, возможностях практики и подработки на предприятиях со старших курсов, а также о социальных гарантиях и поддержке молодых специалистов.

Главная задача проекта — заинтересовать школьников инженерным образованием и поступлением по целевому набору в ведущие технические вузы, включая Московский политехнический университет и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Выпускники целевого обучения смогут трудоустроиться в корпорацию «Рубин».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.