В Балашихе ветерану ВОВ вручили медаль в честь юбилея Победы

Депутат городского совета Балашихи Наталья Алимова вручила юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Галине Алексеевне Ананьиной в преддверии международного женского дня и приближающегося Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Галина Ананьина, уроженка города Рязани, в годы Великой Отечественной войны в возрасте 14 лет внесла значительный вклад в дело Победы. Учась в средней школе, она дважды в неделю дежурила в военном госпитале, а в остальное время трудилась в колхозе.

Галина Алексеевна сохранила в памяти яркие воспоминания о дне Победы: ночное радиосообщение о капитуляции Германии, взаимные поздравления соседей, объятия и слезы радости односельчан. Эти моменты стали для нее символом народного единства и героизма.

«От всей души поздравляем Галину Алексеевну с наступающим праздником! Желаем ей крепкого здоровья, бодрости духа, а ее близким — мирного неба, добра и благополучия. Пусть каждый день дарит радость и тепло!» — отметила депутат городского совета Наталья Алимова.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» — это награда, учрежденная в ознаменование 80-летия Победы. Ею награждаются ветераны войны, труженики тыла, а также другие граждане, внесшие вклад в победу над фашистской Германией.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.