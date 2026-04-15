В Балашихе с 2013 года высадили более 198 тысяч деревьев

Лесовосстановительные и патриотические акции с 2013 по 2025 год объединили в Балашихе более 38 тысяч человек. За это время в округе высадили свыше 198 тысяч саженцев на площади более 110 га, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 2013 года в Подмосковье реализуется программа «Посади дерево», которую дополняют ежегодные экологические акции. В Балашихе проходят проекты «Лес Победы», «Дерево Добра», «Лес Будущего», «Сад памяти» и «День в лесу. Сохраним лес вместе». Посадки организуют в парках и скверах, на территориях учреждений, во дворах и на придомовых участках. Работы включают подготовку почвы, высадку и уход за молодыми деревьями.

С 2013 по 2020 год в округе озеленили более 43 га и высадили свыше 133 саженцев, участие приняли более 6 тысяч человек. В последующие годы акции расширились. В 2021 году на малом Саввинском пруду высадили более 100 деревьев, в Озерном лесничестве — свыше 7 тысяч сосен и еще 2,5 тысячи деревьев в 70 дворах и скверах. В 2024 году в Кучинском лесничестве высадили 8,4 тысячи и 14 тысяч сеянцев сосны на общей площади более 7 га.

В 2025 году в Кучинском лесопарке в рамках акции «Сад памяти» высадили 80 кленов, лип и берез. Также появились более 300 кедров в ходе проекта «Кедры Подмосковья» и 80 деревьев в сквере Ветеранов.

«Я принимаю участие в акциях по посадке деревьев со школьного возраста. Первый раз я посадила деревья в 2016 году. С тех пор такие акции стали нашей семейной традицией», — сказала жительница округа Надежда Попова.

Она добавила, что приятно видеть, как посаженные деревья выросли и украшают город.

«Балашиха — один из самых зеленых округов Подмосковья. Мы вместе с коллегами и соседями ежегодно сажаем деревья и уже видим результат», — сказал житель Балашихи Олег Алистратов.

Он подчеркнул, что участие в акциях помогает сохранять экологию города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.