В Балашихе проверили магазины в жилых домах на соблюдение запрета продажи алкоголя

В Балашихе прошли рейдовые проверки магазинов на первых этажах жилых домов по соблюдению запрета на продажу алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации Балашихи совместно с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели рейдовые проверки четырех магазинов, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

Мероприятия были направлены на контроль соблюдения запрета на продажу алкогольной и слабоалкогольной продукции, который действует в Московской области с 1 сентября 2025 года. В результате проверки в одном из магазинов был выявлен факт нарушения, по которому составили протокол об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

В регионе также действует ограничение времени продажи алкоголя в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00 и запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах, вход в которые расположен со стороны двора многоквартирного дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.