В Балашихе прошла патриотическая акция в честь Дня воссоединения России с Крымом

Жители округа Балашиха растянули флаг России и выстроились в слово «Крым» и фигуру сердца на площади возле Ледового дворца имени Юрия Ляпкина, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло под лозунгом «Успех в единстве поколений». В акции приняли участие депутаты Балашихи, члены «Молодой Гвардии», волонтеры, школьники и жители округа.

«Сегодня мы с нашей молодежью, «Молодой Гвардией» и волонтерами проводим акцию по развертыванию флага и будем выкладывать слово «Крым». Подразумевая этим, что мы горды, что Крым вошел в состав Российской Федерации. Поэтому мы будем традиционно отмечать этот день», — сказал председатель совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

В конце акции участники выстроились в форму сердца, символизируя этим единство Крыма и России.

«Трудно переоценить важность проведения таких мероприятий. Они нам нужны в большом количестве, чтобы молодежь знала о важных событиях. Нужно посвящать ее в такие мероприятия», — поделился депутат совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков.

18 марта 2014 года — значимая дата для нашей страны. В этот день республика Крым и Севастополь вошли в состав России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.