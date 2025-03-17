В Балашихе прошла акция в преддверии дня присоединения Крыма к России

18 марта 2025 года исполняется 11 лет со дня присоединения Крыма к России. В преддверии этого события в Пестовском парке прошел забег под лозунгом «Успех в единстве поколений», а также акция, во время которой беговой клуб «5 верст» вместе с волонтерами Подмосковья, однопартийцами и молодогвардейцами растянули флаг России, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

«Сложно переоценить важность таких мероприятий в условиях нынешних реалий. Такие мероприятия должны проходить в большем объеме, в более интересном формате для молодежи, для ее вовлечения. Другого пути у нас нет — только вокруг патриотизма сплотить все наше общество», — прокомментировал депутат совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков.

Мероприятие собрало большое количество молодежи, среди которого ученики школ городского округа, а также воспитанники спортивной школы «Орион» и их наставники.

«В преддверии нашего национального праздника, объединения с Крымом, мы решили нашу еженедельную пробежку посвятить именно такому событию, потому что нас объединяет бег, а Россию объединяет Крым. Так как я являюсь Президентом Федерации легкой атлетики Балашихи, то моя задача объединять всех людей, кто бегает», — сказала тренер спортшколы «Орион» Кристина Угарова.

18 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел референдум о вхождении полуострова в состав России. По его результатам, подавляющее число избирателей проголосовало за воссоединение Крыма и России. В честь этого значимого события в стране ежегодно проводятся различные патриотические акции и мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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