В Балашихе продолжается благоустройство Вишняковского лесопарка

Второй этап благоустройства территории Вишняковского лесопарка активно продолжается в Балашихе. Доступная и комфортная зона отдыха будет создана в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории уже установлено уличное освещение, система видеонаблюдения, обустроены пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, зона парковки. Оборудована прибрежная часть вдоль Вишняковского пруда с зоной отдыха у воды с шезлонгами.

«Мы сейчас находимся в Вишняковском парке. Раньше этот парк принадлежал лесничеству, затем по программе губернатора был передан нашей Балашихе. Первый этап работ уже закончился. Сейчас проходит второй этап и в следующем году мы увидим здесь прекрасную зону отдыха. Мы видим, как парк зажил новой жизнью. И чувствуется, что не нанесен никакой ущерб природе. Мы очень рады, что такое место в Балашихе появилось», — сказал депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев.

Обновление восточной части лесопарка началось летом этого года. Ведутся работы по очистке леса, прокладыванию дорожек, проведению коммуникаций. В ближайшее время будут установлены закладные под опоры освещения. На территории буду созданы спортивные и детские площадки, лыжная трасса, смотровая площадка со сценой и смонтирован веревочный парк.

«В этом году, 12 июня, на день России, был открыт этот парк. Многие сюда приходят отдохнуть, позаниматься спортом, провести время с детьми. Мы видим, что жителям очень нравится. И когда мы разговариваем с ними, получаем слова благодарности», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Планируется, что второй этап обновления лесопарка будет завершен уже в следующем году.

Вишняковский лесопарк соединяет три микрорайона Балашихи — Первомайский, Дзержинский и Салтыковку. Благоустройство данной территории позволит создать современную среду для активного и семейного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.