В Балашихе построят промпарк на 3,5 тыс рабочих мест

Строительство первого промышленного парка «Балашиха» стартовало в июне 2025 года на Новском шоссе. Проект обеспечит более 3,5 тыс. рабочих мест и будет полностью введен в эксплуатацию в течение шести лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительную площадку 16 июня посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров и депутат Госдумы Вячеслав Фомичев. Общая площадь объекта превысит 330 тыс. кв. метров. По словам Игоря Брынцалова, для округа проект особенно важен из-за дефицита свободной земли и необходимости привлекать инвесторов и создавать рабочие места рядом с домом.

«Для Балашихи этот проект имеет огромное значение. В округе дефицит свободной земли, поэтому готовые промышленные боксы помогают привлекать серьезных инвесторов, увеличивать налоговые поступления и давать людям хорошую работу рядом с домом», — отметил Игорь Брынцалов.

Парк строят в формате «лайт индастриал»: под одной крышей разместят производственные помещения, офисы, склады и демонстрационные залы. Объекты сдадут с готовыми коммуникациями — газом, водой, теплом и электричеством. Резиденты смогут сразу начать работу без затрат на инфраструктуру, подчеркнул Сергей Юров.

На территории предусмотрены крупные сервисные хабы и гибкие модули для предприятий легкой промышленности с возможностью адаптации под потребности бизнеса. В Балашихе уже работают пять промышленно-логистических парков — «Лунн», «Демидов», «Румянцев», «Соболиха» и «Милованов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.