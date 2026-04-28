В Балашихе открыли Парту Героя в честь участника ВОВ Дмитрия Хондака

Парту Героя в честь участника Великой Отечественной войны Дмитрия Хондака торжественно открыли во вторник в школе № 1 в Балашихе. В церемонии приняли участие представители предприятия, родственники ветерана и школьники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Сергеевич Хондак родился 28 октября 1915 года в селе Березовка Курской области. В 1933 году окончил фабрично-заводское училище в Харькове, а спустя четыре года был призван в железнодорожные войска.

Великую Отечественную войну он встретил 22 июня 1941 года в Брестской области. С первых до последних дней находился на передовой, пройдя путь от командира взвода до командира роты. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в Смоленской битве, обороне и контрнаступлении под Москвой, боях под Ржевом. В октябре 1941 года под Вязьмой его подразделение вступило в трехчасовой штыковой бой в тылу противника, что позволило основным силам прорваться. В том бою он лично взял в плен 40 немецких солдат.

«Пройдя с первого дня до последнего всю войну, получив три серьезных ранения, он оставался в строю и продолжал службу. Это пример настоящего патриотизма и геройства. После службы начал работать на нашем заводе, стал учителем и наставником для многих ребят. Более 10 лет возглавлял совет ветеранов 345-го механического завода», — отметил генеральный директор предприятия Рустам Гатауллин.

День Победы Дмитрий Хондак встретил в Кенигсберге в звании майора. После войны служил в Чернигове и Сталинграде, а в 1963 году уволился в запас. Более 40 лет он трудился на 345-м механическом заводе в Балашихе и стал основателем трудовой династии с общим стажем свыше 150 лет.

«Именно благодаря дедушке я закончила музыкальную школу и связала свою жизнь с музыкой. Самый главный праздник в нашей семье — 9 мая. Это большая история, которую мы должны помнить и передавать по наследству», — рассказала заслуженная артистка России, певица Варвара.

Дмитрий Хондак награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в ВОВ», знаком «Ветеран железнодорожных войск». В 2000 году указом президента России ему было присвоено звание подполковника.

Проект «Парта Героя» реализуется по всей стране и направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества и патриотическое воспитание школьников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.