В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Вячеславу Субботину. Ее установили на фасаде дома № 18 на улице Советской в микрорайоне Заря, где жил боец, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вячеслав Субботин родился в Казахстане, в городе Приозерск. Увлекался спортом, играл в баскетбол, футбол, занимался боксом, любил горы, поднимался на Эверест и Эльбрус, прыгал с парашютом, катался на мотоцикле, был фанатом клуба «ЦСКА», любил путешествовать — посетил более 25 стран. Срочную службу проходил в Ленинградской области. В зону специальной военной операции отправился добровольцем в октябре 2022 года. Вячеслав был начальником разведки добровольческой бригады «Эспаньола». Погиб в марте 2024 года в Мариуполе при выполнении боевых задач.

«Вячеслав с честью выполнил свой профессиональный долг. Его жизнь — это пример мужества, стойкости и самоотдачи. Наша основная обязанность — хранить память о нем, о наших героях. Вечная память, Вечная слава Вячеславу и нашим героям», — сказал заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Посмертно Вячеслав Субботин награжден орденом Мужества. Похоронен боец на Дятловском кладбище.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.