В Балашихе обсудили благоустройство пешеходной зоны перед Ледовым дворцом

В Ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина городского округа Балашиха заместитель главы администрации округа Максим Сидоркин совместно с представителями проектной организации ООО «Рейка» провел встречу с инициативными жителями города по вопросу будущего благоустройства пешеходной зоны по улице Парковая и площади перед ареной, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Горожане приняли активное участие в обсуждении концепции проекта, а также в интерактивных мероприятиях, направленных на выявление интересующих зон, проблемных локаций и предложений по наполнению территории площади элементами благоустройства.

На основании поступивших предложений будет подготовлено задание на проектирование и разработан проект благоустройства общественной территории. Реализация благоустройства будет проводиться в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

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