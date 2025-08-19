В Балашихе 2 сентября пройдет бесплатная вакцинация животных от бешенства

«Территориальное ветеринарное управление № 5» проведет выездную вакцинацию домашних питомцев. Она пройдет 2 сентября с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Святоникольская (Никольско-Архангельский парк) и 8 сентября с 13:00 до 15:00 по адресу: улица Заречная (парковая территория Заречная) в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для владельцев питомцев, у которых нет средств и времени посещать коммерческие медицинские центры эта акция просто спасение. Хорошо, что в нашем городе есть централизованные места, где можно совершенно бесплатно и безопасно привить своего четвероного друга», — поделилась местная жительница Анна Попова.

Акция направлена на защиту животных и жителей от опасного заболевания. Специалисты государственной ветеринарной службы проведут бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт владельца и паспорт животного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.