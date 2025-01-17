В Астрахани утверждены четыре места для для крещенских купаний

Основная купель для крещенских купаний в Астрахани будет у отеля «Азимут»

Губернатор Игорь Бабушкин рассказал, что в Астрахани утверждены четыре места для традиционных крещенских купаний. Основная купель будет располагаться на набережной Волги у отеля «Азимут», сообщает «Бриф24» .

В Ленинском районе крещенские купания пройдут на берегу реки Прямая Болда, а в Советском — на Набережной Приволжского затона, напротив памятника Варвацию. Также организовано купание в микрорайоне X лет Октября на Серебряной Воложке.

Для удобства участников при купелях установят палатки для переодевания и обогрева. Также посетителям будет предоставлен горячий чай. На мероприятии будут работать спасатели, медики и представители полиции для обеспечения безопасности.

Губернатор сообщил, что в 28 местах города пройдут праздничные богослужения. Крестный ход начнется от Успенского кафедрального собора и будет двигаться по улицам Тредиаковского, Никольской и набережной Волги к главной купели.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 января будет продлен график работы общественного транспорта. Последние рейсы автобусов по маршрутам М1, М2, М6, 2, 19н, 30, 53, 85 будут осуществляться до 01:00.