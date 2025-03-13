В Астрахани поддержали запрет возвращения на улицы стерилизованных собак

Депутаты из Астраханской областной думы обсудили проект федерального закона о внесении изменений в акты и статьи об ответственном обращении с животными, сообщает Инфо24 .

В думе были рассмотрены несколько вариантов изменений в законопроект и предложено признать недействительной норму о возвращении собак обратно на улицы после отлова, вакцинации и стерилизации. Крайние сроки содержания животных в приютах должны будут определять парламенты субъектов страны.

В ведомстве законопроект поддержали, отметив, что он позволит снизить риски нападений собак на прохожих на улицах. Также в Думе добавили, что граждане является главным приоритетом для любого органа власти при вынесении решения.

Депутат Евгений Дунаев сообщил, что в ведомство постоянно поступают новые жалобы на бездомных собаках, которые группируются в стаи и могут напасть на прохожих людей.

«Жители Астрахани ежедневно сообщают в личных сообщениях о многочисленных стаях собак, которые беспрепятственно лают у стен школы», — заявил он.