В Арзамасе подросток разрисовал граффити дома, машины и почетные доски

В Арзамасе полиция задержала 17-летнего юношу, которого подозревают в нанесении множества надписей на различные уличные объекты, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодой человек оставлял граффити почти везде, где только мог. Идентифицировать нарушителя удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что это местный житель, учащийся одного из профессиональных учебных заведений города.

Выяснилось, что ранее этот юноша уже привлекал внимание полиции. Его привлекали к административной ответственности за употребление алкоголя и появление в общественных местах в нетрезвом виде.

В этот раз несовершеннолетний правонарушитель признал свою вину и раскаялся. Он принес публичные извинения за свои действия и заверил, что больше не будет нарушать закон.

Сейчас решается вопрос о привлечении подростка к ответственности за повреждение городского имущества.