В армии ответили, штурмуют ли позиции ВСУ российские женщины-заключенные

В украинских войсках на днях утверждали, что их позиции в Донбассе якобы штурмовали российские женщины-заключенные. Военнослужащий ВС РФ и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» заявил, что эти высказывания не соответствуют действительности, сообщает «ФедералПресс» .

30 июня украинский военный с позывным «Осман» выступил с заявлением, что их позиции в районе Яснобродовки будто бы брали штурмом женщины-заключенные. Он также выражал опасения, что армия России якобы может забросить российских женщин в тыл ВСУ.

«Это лютый бред. Если бы это было так, об этом давно знали бы и говорили», — прокомментировал утверждения «Османа» боец ВС РФ.

Военный блогер рассказал, что в российских войсках служит мало женщин. Большинство из них трудится медиками или связистами.

«Попасть сюда они могут только добровольно, только с „гражданки“ и только при большом желании», — объяснил армеец.