В Армении провели похороны убитой чеченки Баймурадовой

В Армении провели похороны погибшей в октябре 2025 года чеченки Айшат Баймурадовой. Церемонию организовали на Нубарашенском кладбище в Ереване, сообщает « Осторожно, новости ».

Баймурадова была убита в октябре 2025 года, но все это время ее тело находилось в армянском морге. Она уехала в Армению из-за насилия со стороны отца и супруга.

Женщина собиралась уехать в ЕС. Однако не смогла сделать это.

15 октября Баймурадова пропала после того, как отправилась встретиться с приятельницей Кариной Иминовой. Через четверо суток ее труп обнаружили на съемной квартире. Армянские правоохранители объявили в розыск двоих людей по делу об убийстве Баймурадовой.

