В Апрелевке проводили на пенсию начальника пожарной части

Церемония проводов на пенсию начальника 109-й пожарно-спасательной части Алексея Толоконникова прошла 11 марта в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Майора внутренней службы коллеги проводили по профессиональной традиции — под аплодисменты и струи воды из пожарных стволов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пожарной охране существует особая традиция — провожать сотрудников на заслуженный отдых под бурные аплодисменты и струи воды. Считается, что вместе с водой символически смываются сажа и копоть, накопленные за годы службы.

Именно так в Апрелевке 11 марта проводили на пенсию начальника 109-й пожарно-спасательной части Московской области, майора внутренней службы Алексея Толоконникова. За его плечами — многолетняя служба, многочисленные дежурства и выезды, работа, связанная с высокой ответственностью.

Под аплодисменты коллег завершилась еще одна большая служебная история — история человека, посвятившего жизнь пожарной охране.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.