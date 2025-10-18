В аэропорту Домодедово состоялся концерт в честь Международного дня белой трости

В Международный день белой трости на площадке аэропорта Домодедово состоялся особенный концерт. На импровизированной сцене выступили учащиеся школы-интерната № 1 города Москвы для слепых и слабовидящих детей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные артисты исполнили вокальные и инструментальные композиции, прочли стихотворения и продемонстрировали высокий уровень музыкальной подготовки. Слушатели встречали каждое выступление теплыми аплодисментами.

«Наши обучающиеся долго готовятся к каждому выступлению. Даже концерты на большой публике становятся для них приятным и мотивирующим опытом. Дети прекрасно справляются с волнением и показывают высокий уровень мастерства», — рассказала Елена Пролыгина, представитель школы-интерната № 1 города Москвы.

Особенно запомнилось выступление Елизаветы Вепренцевой, 15-летней пианистки, которая исполнила «Чардаш» Витторио Монти.

«Музыка для меня — это жизнь. Я учусь в школе имени Светланова у замечательного педагога Любови Анатольевны Жарковой и мечтаю стать преподавателем-теоретиком», — поделилась Елизавета Вепренцева.

Помимо концертной программы, для ребят провели познавательное занятие о собаках-проводниках. Инструкторы показали, как лабрадоры помогают людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться.

«Подобные мероприятия помогают показать, что путешествия и перелеты доступны для всех категорий пассажиров. Аэропорт Домодедово создает комфортные условия и заботится о тех, кто требует особого внимания», — отметил Сергей Стариков, официальный представитель аэропорта Домодедово.

В завершение концерта организаторы приготовили для юных артистов памятные подарки и сладкие угощения от фабрики бортового питания. Кроме того, школьников пригласили в аэропорт еще раз — уже в качестве пассажиров и гостей экскурсионной программы.

Праздничное мероприятие стало символом доброты, внимания и поддержки, напоминая о важности равных возможностей и инклюзии для людей с ограничениями по зрению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.