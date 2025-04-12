В 60 городах РФ стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера «Зеленый Марафон»

Соревнования пройдут в 60 городах России. Регистрация в Москве продлится до 30 апреля включительно, в других регионах — до 26 мая.

По традиции Зеленый Марафон станет благотворительным. Все средства от регистрации участников в Москве (в столице участие в забеге платное), добровольные пожертвования из регионов (там старт пройдёт на бесплатной основе) и на благотворительной платформе «СберВместе» поступят в фонд «Вклад в будущее». Сбер удвоит эту сумму.

Участников ждут эксклюзивные зоны, музыка, активности и подарки от СберПрайма и партнёров, а также спортивно-развлекательные активности. Программа Зеленого Марафона традиционно дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тематику.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Каждый год наш Зелёный Марафон собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом „Вклад в будущее“: мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 млн рублей. Уверен, что в этом году мы соберём ещё больше средств — и ещё больше детей по всей стране смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами».

В столице забег стартует на Васильевском спуске, с видом на Кремль. Для взрослых участников запланированы дистанции 4,2 км (в том числе скандинавская ходьба), 10 км и 21,1 км; для детей (4–13 лет) — 400, 600 и 800 м; для подростков (14–17 лет) — 4,2 км. Есть и командный забег. В других регионах обязательно будет дистанция 4,2 км, а в некоторых — и 10, и 21 км (зависит от города проведения).

Все участники «СберПрайм Зелёного Марафона» защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия. Страховая сумма — 500 тыс. рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.