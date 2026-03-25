В 2026 году в Подмосковье запланировано капитально отремонтировать 16 учреждений культуры

В Московской области продолжается обновление учреждений культуры. Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, каждый год в перечень Народной программы «Единой России» попадают те здания ДК и школ искусств, которые, по мнению жителей, требуют преображения в первую очередь, передает пресс-служба партии.

«За пять лет в Подмосковье в рамках Народной программы было капитально отремонтировано 29 учреждений культуры. В этом году планируется обновить еще 16. Это 10 домов культуры, 6 музыкальных школ и школ искусств», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди запланированных к открытию в этом году: Дом культуры «Октябрь» вЛосино-Петровском, Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева в Пушкино, Климовская детская музыкальная школа в Подольске и другие.

«Ремонт учреждений — это не просто приведение фасадов и внутренних помещений в порядок. Это создание комфортных условий работы наших сотрудников: педагогов, руководителей кружков, технического персонала, –подчеркнул Игорь Брынцалов. — Когда в учреждении тепло, современно и уютно, у работника появляется возможность реализовывать самые смелые проекты».

Полный перечень учреждений культуры, планируемых к открытию в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.