Уже с 1 сентября: часть российских школьников лишили обществознания

сегодня в 12:10

Обществознание с 1 сентября будет изучаться только в 9-11-х классах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября обществознание продолжится с 9 по 11 классы, из школьной программы восьмых классов его исключат, сообщает РИА Новости .

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет», — сказал Кравцов.

По словам министра, С 1 сентября 2025 года обществознание осталось в учебной программе для учащихся восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. С 1 сентября текущего года предмет будут изучать только ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов.

Кравцов добавил, что на сегодняшний день подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников завершена.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах.

