Уже не залетный гость: как бороться с массовым нашествием испанских слизней

Испанский рыжий слизень — это уже не залетный гость, а полноценный инвазивный вид, который успешно натурализовался в нашей средней полосе. Иллюзии, что «русская зима их выморозит», окончательно рухнули: под плотным снежным покровом кладки яиц прекрасно зимуют, а мягкий климат последних лет позволяет выживать даже молодняку, сообщил РИАМО биолог Алексей Кривой.

«Мы наблюдаем классический экспоненциальный рост популяции, и прогнозы неутешительные. Поскольку Arion vulgaris — гермафродит, каждая особь способна отложить до 400 яиц за сезон. Математика здесь страшная: если вы не уничтожили одного слизня весной, к осени получите сотни прожорливых потомков, готовых уничтожить все — от салата до бархатцев», — отметил Кривой.

По словам биолога, нашествие слизней неизбежно там, где есть влага и густая растительность. Главная беда в том, что у них здесь нет естественных врагов: наши ежи, жабы и птицы брезгуют ими из-за густой и вязкой слизи, которая может вызвать у хищника удушье.

«Экосистема сама не справится, регулировать численность придется вручную. Защита грядок требует комплексной, почти военной стратегии. Народные средства вроде яичной скорлупы, золы или хвойных иголок против взрослого слизня бесполезны — он просто переползет через них, выделив больше защитного секрета», — отметил эксперт.

По словам биолога, реально работают только радикальные методы. Первый — ежедневный механический сбор в сумерках и на рассвете, собранных вредителей нужно уничтожать в солевом растворе или кипятке. Второй — препараты на основе метальдегида или фосфата железа, это «тяжелая артиллерия», но применять ее нужно строго по инструкции, чтобы не отравить почву и домашних животных.

«И главное — лишите их укрытий: уберите с участка доски, пленку, скошенную траву и мусор, где они прячутся от дневного солнца. Без влажных убежищ их выживаемость резко падает», — заключил Кривой.

