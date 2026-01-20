Увидеть красивое: в Москве и Подмосковье ночью ожидаются полярные сияния

Профессор ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что над территорией Московского региона «разгорятся» полярные сияния в ночь на 21 января. Их спровоцирует мощнейшая магнитная буря, обрушившаяся на Землю, сообщает «Осторожно, новости» .

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, минувшей ночью на Земле произошла планетарная магнитная буря уровня выше G4. Она почти достигла высшего уровня — G5, но постепенно немного утихла. Однако по-прежнему сохраняется вероятность попытки штурма рекордно высоких значений.

В то время, когда геомагнитные индексы зашкаливали, жители ряда регионов РФ смогли наблюдать полярные сияния. Так, крымчане поделились в Сети фотографиями этого явления. А вот москвичи ничего в небе не увидели из-за плотных облаков.

Череда полярных сияний продолжится и в ночь на 21 января. В частности, они ожидаются над столичным регионом.

