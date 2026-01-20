Увидеть красивое: в Москве и Подмосковье ночью ожидаются полярные сияния
Фото - © Оксана Владимировна Грачева / Фотобанк Лори
Профессор ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что над территорией Московского региона «разгорятся» полярные сияния в ночь на 21 января. Их спровоцирует мощнейшая магнитная буря, обрушившаяся на Землю, сообщает «Осторожно, новости».
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, минувшей ночью на Земле произошла планетарная магнитная буря уровня выше G4. Она почти достигла высшего уровня — G5, но постепенно немного утихла. Однако по-прежнему сохраняется вероятность попытки штурма рекордно высоких значений.
В то время, когда геомагнитные индексы зашкаливали, жители ряда регионов РФ смогли наблюдать полярные сияния. Так, крымчане поделились в Сети фотографиями этого явления. А вот москвичи ничего в небе не увидели из-за плотных облаков.
Череда полярных сияний продолжится и в ночь на 21 января. В частности, они ожидаются над столичным регионом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.