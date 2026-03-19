Утки успешно перезимовали на набережной в Наро-Фоминске

Утки, оставшиеся зимовать на Центральной набережной в Наро-Фоминске, благополучно пережили морозы, а их численность даже увеличилась. Жители всю зиму подкармливали птиц и помогали им справиться с холодами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этой зимой жители Наро-Фоминска переживали за уток, которые остались на Центральной набережной. В период сильных морозов горожане регулярно приносили корм и следили за состоянием птиц, стараясь помочь им пережить холода.

В результате поголовье не только сохранилось, но и увеличилось. Сейчас утки чувствуют себя хорошо и по-прежнему обитают на набережной. Птицы стали совсем ручными: они спокойно подходят к прохожим, прогуливаются по дорожкам и не пугаются ни родителей с колясками, ни спортсменов.

Утки на реке Нара давно стали одной из достопримечательностей Наро-Фоминска. Весной набережная традиционно привлекает жителей и гостей округа, а Никольский храм дополняет живописный вид этого места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.