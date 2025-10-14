Установку «лежачих полицейских» обсудили с жителями Солнечногорска

сегодня в 13:37

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова провела выездное мероприятие в поселке Андреевка, организованное в рамках регулярного мониторинга территории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось совместно с уполномоченным главы Дмитрием Вороновым, депутатом Совета депутатов фракции «Единая Россия» Натальей Ульяновой и местными жителями. Участники встречи обсудили ряд вопросов, напрямую влияющие на безопасность и комфорт.

Одной из ключевых тем стало обсуждение необходимости установки «лежачих полицейских» и организации пешеходного перехода вблизи многоквартирных домов № 43-45. Это позволит снизить скорость движения автомобилей и повысить уровень безопасности жителей, часто использующих этот участок дороги.

«Подобные мероприятия позволяют нам оперативно реагировать на запросы жителей, повышать качество предоставляемых услуг и укреплять доверие между органами власти и населением нашего округа», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Во время выезда также проведена проверка по содержанию контейнерной площадки рядом с домом № 43-45. Оценивалось также общее содержание территории вблизи домов, внешний вид фасадов зданий, состояние подъездов и благоустройство дворовых зон. Все выявленные проблемы зафиксированы и направлены ответственным организациям для оперативного устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.