Ушел из жизни основатель «Самолета» Михаил Кенин

сегодня в 22:12

На 57-м году жизни скончался Михаил Кенин — один из создателей и крупнейший акционер группы компаний «Самолет», лидера российского девелопмента, сообщает РБК .

Как сообщили в пресс-службе компании, смерть наступила 11 августа.

Вместе с Игорем Евтушевским Кенин основал «Самолет» в 2012 году, превратив его в крупнейшего застройщика страны.

На начало августа компания вела строительство 4,7 млн кв.м жилья — почти 4% общероссийского объема.

«Михаил Борисович создал не просто бизнес, а компанию, которая дала крышу над головой сотням тысяч россиян», — отмечается в некрологе.

Выпускник МАТИ, Кенин до последнего дня оставался ключевым акционером с долей 29,12%.